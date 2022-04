VÄGEV VOLLEFINAAL: identsete vormidega mänginud Tartu ja Tallinn pakkusid kuhjaga draamat 

Finaalseeria käis kolme võiduni ja neljandas kohtumises ehk mängudega 2 : 1 eesolles oli Kikasel lausa viis matšpalli, mis oleks neile toonud esimese meistritiitli 16 aasta jooksul. Nende kahjuks suutis Tartu need kõik ära nullida ja hoopis finaalseeria viigistada.

Seeria viies kohtumine toimus taas Tallinnas ja oli ilmselgelt finaalivääriline. Esiteks juba seetõttu, et platsil oli kaht naiskonda üpris raske eristada, sest nad kandsid sisuliselt identseid võistlusvorme. Esimese geimi teises pooles tegid tartlannad vahespurdi ja võitsid selle 25 : 22. Teine geim kuulus aga algusest peale kodunaiskonnale, sest kiirelt pääseti 14 : 8 ette ja suudeti edu hoida. Kolmas geim kulges lõpuni punkt-punkti heitluses, aga pikema kõrre suutis taas tõmmata Tartu, kui see võideti seisuga 25 : 23.