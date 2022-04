SUUR VUTIÕHTU | Simeone tegi Simeonet, Liverpool võttis lendavate välgumihklite kiuste oma 

Diego Simeone on tuntud peaasjalikult kolmel põhjusel: eelkõige seetõttu, et tegemist on Atletico Madridi pikaaegse ja eduka peatreeneriga, teiseks on tal kapis jõhkralt palju musta värvi triiksärke ja kolmandaks oskab ta oma meeskonnad panna kaitsma. Seda tehti edukalt ka meistrite liiga veerandfinaalis Manchester City vastu, aga korra lõigati ikkagi näppu.