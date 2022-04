Napilt jala amputeerimisest pääsenud Woods naaseb suurde golfi. „Lüüa ma suudan, aga kõndida on keeruline.“ 

14 kuud tagasi tegi golfiäss Tiger Woods raske autoavarii, kus vigastas rängalt oma paremat jalga. Nii oli pikalt lahtine, kas ta suudab kunagi omal jalal kõndida. Meie aja järgi eile öösel teatas ameeriklane, et osaleb sel nädalal algaval suurturniiril Masters. 46aastane Woods nentis, et ta on pidevates valudes, tal on kõndimisega raskusi, ent käed töötavad ja nii loodab ta heidelda esikoha eest.