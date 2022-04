Kui suured on tippliigades mängivate korvpallikoondislaste võimalused jõuda play-off’i? 

1. Kaspar Treier ja Sassari Dinamo

Mis on seis praegu? Serie As on teistel eest kolm satsi (Bologna Virtus, Milano, Brescia), aga ülejäänud liiga on päris tihe. Sassari hoiab 12 võiduga neljandat kohta, aga samas on 13. meeskonnal Pesarol neist vaid kaks võitu vähem.

Milline on meeskonna viimase aja vorm? Märtsi keskel sai Sassari kaks valusat neljapunktilist kaotust paberil nõrgematelt satsidelt (Tortona ja Reggio Emilia), kuid seejärel alistati napilt 85 : 79 Bologna Fortitudo ja pandi 92 : 90 selili Euroliiga sats Milano Olimpia. Kahjuks eestlase roll oli võitudes üsna väike, sest esimeses matšis sai ta kaheksa ja teises kolm minutit mänguaega, mille jooksul ta ei saanud kätt valgeks ega kätte ühtegi lauapalli.