Hooaega suurepäraselt alustanud Kristin Tattar: tunnen end rajal mugavamalt ja õnnelikumana 

Tattar osutas, et nägi talvel kõvasti vaeva vaimse poolega. „Tunnen, et see tasus ära. Tunnen end rajal mugavamalt ja õnnelikumana. Aga nagu mainisin, siis arenguruumi on palju. Arvatavasti on seda alati. Õppisin selle reisi jooksul, et pean harjutama rohkem tuulega mängimist, et valida rasketes oludes enesekindlamalt kettaid,“ arutles ta.