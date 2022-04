GALERII | Tartu võitis kõik, mis võita andis. Rikberg: Pärnu pani kolmanda käigu pealt otse viienda-kuuenda

Arvestades, et kodumeeskond sai pärast seda finaalseeria esimese (!) geimpalli, siis võib mõttepausi lugeda kordaläinuks. Tõsi, esimene geimpall ei toonud edu, vaid lõppes Boris Žukovi võrkulöögiga. Lõpuks otsustas asja ära Uuskari, kelle kaks järjestikust punkti tõid Pärnule 27 : 25 geimivõidu.

„Kahju, et ei tulnud kolme sarja peale kokku kõik 12 : 0 [võidud], see on ainuke sari Baltikumis, kus andsime geimi,“ sõnas võitjate juhendaja Alar Rikberg telekanali Duo5 otse-eetris. „Ei ole ammu harjunud sellist mängu mängima. Müts maha meeste ees, näitasime, et meil on sisu. Tahes-tahtmata pean väga-väga kiitma Pärnut. Nad ei pannud kolmanda käigu pealt neljandat, vaid otse viienda-kuuenda peale.“