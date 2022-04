VIDEOÜLEVAADE | Bayern, Liverpool, PSG ja nüüd ka Chelsea. Kui Benzema tuleb, siis väravavahid millegi pärast värisevad! 

Kolmapäeval Stamford Bridge’il löödud Benzema viimane värav sündis väravavahi Edouard Mendy prohmaka järel, kel oli palju aega, aga andis kaitsjale Antonio Rüdigerile nii pehme söödu, et prantslane lõikas selle vahelt ja saatis palli kaugelt tühja väravasse. Kokku on tippklubide väravavahid olulistes kohtumistes eksinud Benzema vastu juba nii palju, et sellest on tekkinud tõsine muster. Kogusime parimad palad kokku!