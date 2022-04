Meelis Rooba: Pohlak valib enda kõrvale mugavad inimesed, kes talle kaasa noogutavad 

Jalgpallikoondise muttalangemise valguses on alanud Eesti jalgpalli puhul väikest viisi kodusõda, kus proovitakse murekohtadele näpp peale panna. Peaasjalikult on langenud tule alla Aivar Pohlak ja tema juhitav jalgpalliliit. 50 mängu Eesti koondises pidanud Meelis Rooba, kes töötab praegu Paide Linnameeskonnas treenerina, on veendunud, et Pohlaku aeg on läbi ja vaja on muutusi.