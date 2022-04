HEA AVAPÄEV! Janek Õiglane liigub USAs MM-pileti ja isikliku rekordi kursil 

Suvist EM- (8100 punkti) ja MM-normi (8350 punkti) jahtiv Õiglane alustas võistlust 10,89-ga 100 meetri jooksus. Tegemist on 27aastase atleedi uue isikliku rekordiga ning võrreldes isikliku rekordi graafikuga (2017. aasta MMil tehtud 8371 punkti) oli tal kohe 42 plusspunkti.

Kaugushüppes jäi Õiglase parimaks viimase katse 7.42. Edu isikliku rekordi graafikuga võrreldes paisus veelgi, nüüd oli see pluss 64.

Kuulitõukes andis mees pisut tagasi, kuid mitte oluliselt: teise katse 15.02 tähendas seda, et kolme ala järel edestas ta isikliku rekordi graafikut 57 silmaga.

Kõrgushüppes ületas Õiglane täpselt kaks meetrit, kuid et rekordiseerias oli tema tulemus olnud viis sentimeetrit parem, kahanes edu isikliku rekordi graafikuga võrreldes märgatavalt ja enne 400 meetri jooksu oli see pluss kümme.