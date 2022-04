Peagi Jäämehelt rekordi endale napsav Alonso: plaanin sõita veel mitu head aastat 

Räikkönen tõmbas enda karjäärile joone alla eelmise hooaja järel ja sai kokku kirja 353 starti. Sarnaselt Jäämehele ka ise oma vormelikarjääris paariaastase pausi teinud Alonso on praeguseks jõudnud 338 peale, aga kuna hooaega on järel 21 etappi, siis peaks temast saama oktoobris Singapuris uus rekordimees.

Kaua aga Alonso veel jaksab? Nähtavasti kaua. „Kui ma oleksin 25aastane, siis seda juttu ilmselgelt ei oleks,“ tunnistas ta suheldes enne Austraalia GPd ajakirjanikega. „Asi on sageli vanuses, sest otsitakse nooremaid talente. Minu jaoks on see aga kvaliteetsetes esitustes. Eelmine aasta sõitsin ma hästi ja lõpetasin Estebanist (Alonso tegi oma meeskonnakaaslasele Esteban Oconile kokkuvõttes seitsme punktiga ära – toim) eespool.“