Miks visati enamik laskesuusatippe EOK rahade pealt välja? „Nende sportlaste, kes jäid toetuse peale, arengut ja potentsiaali hinnati piisavaks. Teised seda lävendit ei ületanud.“ 

„Ma hetkel ei oskagi öelda, milline Eesti laskesuusakoondise tulevik välja hakkab nägema, aga üks on kindel: selleks, et sõita teates kaheksas koht (kaheksas koht õnnestus Eesti teatenaiskonnal välja sõita Ruhpoldingu MK-etapil ja see on ühtlasi Eesti teatevõistkondade ajaloo parim tulemus - R. V.) ja tulevikus see ka üle sõita, on vaja vaid kahte sportlast,“ kirjutas toetusteta jäänud Regina Oja neljapäeva õhtul irooniliselt oma Instagramis. Ta jätkas samas vaimus: „Hea on tõdeda, et meie kõigi tulemusi ja panuseid on märgatud. Tõsiselt vahva on rabeleda rahvusvahelistel võistlustel ja saada ka MK-punkte, aga siiski mitte olla piisav.“