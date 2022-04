KOMMENTAAR | EOK otsus Nazarov ja Hausenberg palgata jätta on naeruväärne 

Ent kas kergejõustiklased on süüdi, et sisehallis on jooksusirge 60, mitte 100 meetri pikkune ning seal oleks äärmiselt keeruline ning ohtlik proovida kettaheidet ja odaviset? Seitsmevõistlus ja 60 m sprint pole tõepoolest olümpiaalad, ent need on väga sarnased OMil kavas olevale 100 m distantsile ja kümnevõistlusele. Seda näitab ka statistika: Belgradi sise-MMil 60 m jooksus triumfeerinud Lamont Marcell Jacobs on 100 m jooksu olümpiavõitja, hõbemedali teeninud Christian Coleman valitsev maailmameister ning pronksi saavutanud Marvin Bracy jäi küll vigastuse tõttu OMilt kõrvale, ent lõpetas mulluse hooaja edetabelis kaheksandana (9,85 – see aeg andnuks Tokyos kolmanda koha).

Seitsmevõistluses 6489 punktiga kõigi aegade kolmandaks kerkinud Damian Warner võitis mullu Tokyos kulla ja ületas seejuures 9000 punkti piiri. Belgradis pronksi võitnud Ashley Moloney oli ka olümpial kolmas. Näiteid võib tuua ka varasemast ajast. Kui Uibo võitis neli aastat tagasi Birminghami sise-MMil pronksi, edestasid teda kümnevõistluse maailmarekordiomanik, Londoni MMil kulla ning Rio ja Tokyo OMil hõbeda võitnud Kevin Mayer ning valitsev olümpiavõitja Damian Warner. Eestlase järel neljanda koha saanud Kai Kazmirek oli sise-MMile eelnenud suvel võitnud kümnevõistluses MM-pronksi. Uibo tõestas end Doha MMil, kus võitis hõbemedali.

Eesti kergejõustikuliidu president ja EOK tippspordikomisjoni juht Erich Teigamägi on tegelikult sellega päri. „Sise-maailmameistrivõistlused väga kõrge sportliku tasemega tiitlivõistlus. Sellest võtavad osa ja on edukad samad sportlased, kes välishooajal. Mõlemal alal, mil meie sportlased saavutasid kõrge koha, tulid kuldmedalile Tokyo olümpiavõitjad,“ lausus ta Õhtulehele.