Kas neli DRSi ala ja kiiremad kurvid muudavad vormel 1 sarja kõige igavama etapi spektaakliks? 

„See on ilus ringrada, kuid see on alati olnud üsna kitsas ning seetõttu oli möödumine üsna keeruline,” kirjeldas koduse Austraalia GP senist laotust riigi suurim vormeliäss Daniel Ricciardo. 30 aastat tagasi projekteeritud Albert Parki tänavaringrajal toimusid sageli erakordselt igavad võidusõidud – ka viimasel toimunud GP-l juhtis Valtteri Bottas esimesest kurvist kuni finišilipuni. Sellest hooajast peaks asi muutuma.