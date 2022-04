TalTechi pronksile tassinud Saar: „Peaksime meeskondlikult mune kasvatama.“ 

TalTechi resultatiivseimana tõi Kevin Saar 19 punkti (+13), Matej Šmidl lisas 16 silma (+7). Selveri edukaim oli 18 punktiga (+11) Timo Lõhmus, Oliver Orava arvele jäi 16 punkti (+3). Kevin Saar sõnas, et pronks toob hooaja teisele poolele veidi leevendust ja vaatas aastale tagasi. „Hooaeg oli suures pildis okei, sest meil oli ju täiesti uus meeskond siin. Ja eks ühe hooajaga väga hästi mängima hakata meeskonnana ongi ehk raske. Väga rahule saame sel hooajal rahule jääda eurosarjaga, kus me häbisse ei jäänud. Ja Balti liiga Final Fouris teine koht on ka väga kõva tulemus, kahe turniiriga võime väga rahule jääda,“ sõnas Saar.

Mängu vastuvõtul oli parem Selver – 59% vs 46%, rünnakuid lahendas paremini TalTech – 45% vs. 44%, blokis oli 9 vs. 8 üle TalTech ja servil 5 vs. 2 Selver.