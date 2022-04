Tallinna Kalev küttis kodusaalis Raplale sauna. Klandorfilt ameti üle võtnud Nõmm: „Tööd on vaja veel ropult teha.“ 

Nõmme väitel on tiimis sisu olemas. „Tööd on vaja veel ropult teha. Mingid asjad oleme paika saanud. Mingi tuumik on püsima jäänud, mehed teavad, mida neilt oodatakse ja kust võib palli saada. Juurde saab panna. Enne mängu koosolekul oli teemaks, et me ei taha play-offi minna ühe Rakvere võidu pealt, vaid tahame selle ise kindlustada. Mitte nii, et läbi õnne kuidagi saame, vaid otsustame ise oma saatuse üle,“ lausus ta.