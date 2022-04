VINGE! 18aastane Eesti tulevikulootus teeb endale Hollandis nime: värav ja kaks resultatiivset söötu 

Kuigi Eesti jalgpallikoondises eriti suurt põlvkondade vahetust korraldada ei saa, sest U21 koondis ei näita selle jaoks piisavalt lubavaid tulemusi, on vähemalt üks noormees aina tõsisemalt A-koondise uksele koputamas. FC Florast hooaja teiseks pooleks Utrechti laenatud Rocco Robert Shein teeb Hollandi esiliigas nii vägevaid tegusid, et see peaks Thomas Häberlile mõtteainet pakkuma.