VIDEO | SUPER! Kaks väravat löönud Anier aitas Tais meeskonna suureskoorilise võiduni 

Muangchong United on tabelis viiendal kohal, olles 26 mänguga kogunud 46 punkti. Liidrikohal on liiga ajaloo edukaim klubi Buriram (seitse tiitlit), kes on pidanud 28 matši ja teeninud 59 silma. Valitsev tšempion Pathum United on 54 punktiga teine, neil on samuti 28 kohtumist mängitud. Kolmandat kohta hoiab hetkel 46 silmaga (26 mängust) Bangkok United. Samut Prakan City on 22 punktiga 15. ehk eelviimasel kohal ja ühtlasi ka väljalangemistsoonis.