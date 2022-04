Flora pikendas võiduseeriat, mängu kangelaseks kerkis taas Alliku 

Flora esindusmeeskonna väravasuul seisis tänavu esmakordselt 24aastane Karl-Romet Nõmm, kes asendas vigastatud Evert Grünvaldi. „Ega tal täna väga palju tööd polnud, aga kokkuvõttes oli ta kindel. Everti seis selgub, teda vaevab vigastus, aga saame päev-päevalt infot, mis seisus ta on,“ sõnas Henn.

Legioni peatreener Denis Belov tõdes, et hoolealustel nappis mängus enesekindlust. Tegu on noore tiimiga – laupäeval platsil käinud mängijate keskmine vanus oli 21 aastat ja viis kuud. „Ehitasime endale mõlemad väravad ise. Kui mõni mängija on puudu, siis tuleb otsida teisi variante. Meil jäi täna puudu enesekindlusest [platsi] viimasel kolmandikul. Jõudsime palliga sinna, aga pärast tulid sellised lapse söödud. Seda juhtub, meil on noor meeskond,“ sõnas Belov.

Ta lubas, et nad saavad hooaja edenedes mängu paremini käima. Teise ringi jooksul hakkame näitama midagi muud: kindlamat, enesekindlamat ja sirgejoonelisemat ning jõulisemat [mängu]. Kaitse poolelt ei saa [kohtumises Flora vastu] midagi öelda. Esimese värava puhul kukkus meie mängija, see võttis maha meie tahet minna ettepoole. Kartsime, et löövad teise värava, aga seda ei juhtunud. Siis tuli julgust juurde, hakkasime tekitama poolvõimalusi. Eks jalgpall on selline. Noore meeskonnaga on ühelt poolt huvitav töötada, kuid teiselt poolt pole nad imestunud, et Flora võitis täna. Aga ma ei taha, et meil jääks kaotamine kombeks. Meil tuleb päris mitu mängu, kus peaksime kindlasti punkte saama,“ sõnas Belov.

Järgmisel nädalal mängib Legion kolmapäeval võõrsil Paide linnameeskonnaga ning laupäeval Sportland Arenal Tallinna Kaleviga. Mõlemas kohtumises on eesmärgiks võit.

„Ka Paide vastu lähme võidumõtetega. Karikamängus näitasime, et oskame panna nende käigud kinni. Meil on kolme päeva pärast mäng. Lähme iga mängu võitma, te ju näete, et me ei pargi bussi, vaid üritame lüüa väravat. Varem või hiljem tulevad [võidud],“ lubas Belov.

Eesti meistriliigas on Flora võitnud esimesed kuus mängu ning kogunud 18 punkti. Kokku on Henni hoolealused löönud 18 väravat, enda puurist on tulnud välja korjata kolm palli.

Liigatabelis hoiab teist kohta tiitlikaitsja FCI Levadia, kes on nelja mänguga kogunud 12 silma, kolmas on Nõmme Kalju, kel on samuti koos 12 punkti, ent seda viiest mängust ja kehvema väravate vahega. Seoses tõsiste probleemidega litsentsiprotsessis hooaega nelja miinuspunktiga alustanud Legion on kuuest mängust teeninud kaks võitu ja neli kaotust ning on kahe miinuspunktiga tabeli punane latern.