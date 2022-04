ÕL RIIAS | Ajaloolise sauna saanud Ogre, säravad vahetusmehed, toetus Ukrainale ning teised poolfinaalide võitjad ja kaotajad 

Võitjad: kõik Pärnu ja Viimsi fännid, eestvedajad ja muud asjaosalised, kellele need klubid korda lähevad ja Riiga kohale sõitsid. Rigas Arenal oli meeldivalt palju Pärnu ja Viimsi fänne, kellest viimased värvisid saalis osa tribüünist oranžiks. Publik sai ka väärilise vaatemängu ja lahingu, kus vahe läks neljast silmast suuremaks alles viimasel veerandil. Ning selle edu kätte võidelnud Pärnu sai lõppeks ikkagi mängu pähe. Kuigi õhtu lõpuks said rõõmustada vaid Viimsi fännid, siis oli tegu kõigiti suure korvpalliõhtuga.