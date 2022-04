Bolšunovil lubati dopingainet kasutada 

Kuigi pole avaldatud, millise keelatud ainega on tegu, kinnitas Vene suusaliidu president Jelena Välbe, et Pekingi OMil kolm kulda võitnud murdmaasuusataja kasutas seda eelmisel sügisel igemepõletiku tõttu.

„Arstid ütlesid, et erandit pole vaja, sest hooaja alguseni oli siis nii palju aega. Kuid tahtsime seda ikkagi. Saša võttis seda väga tõsiselt – ta tahtis olla kindel, et midagi ei juhtuks, lisas ta.

Varasemalt on Välbe olnud igasuguste erandite vastu. Ta on seda võrrelnud lubatud dopinguga. Bolšunovi puhul olevat aga lugu teistsugune, sest ta kasutas ainet vaid operatsiooniks ning see ei paranda sooritusvõimet ega mõjuta sportlikke tulemusi.

Teadupoolest kasutavad paljud Norra suusatajad astmaravimeid, milleks nad on saanud eriloa. „See on tüütu, sest nende võistkonnas on kõigil astma. Isiklikult ei saa ma aru, kuidas on võimalik astmaga nii kiiresti suusatada,“ kritiseeris Välbe norralasi mõned aastad tagasi.