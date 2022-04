Tartu bowling’u-hunt unistab vargsi kolmandast EM-tiitlist 

Bowling on näiliselt lihtne mäng, ning võib arvata, et vähemalt korra elus on seda proovinud aukartust äratavalt suur hulk Maarjamaa inimesi. Ent taolise lõbusa seltskondliku mängu kõrval harrastatakse bowling’ut ka tõsise spordina ning viimased 24 aastat sport-bowling’uga tegelenud Udo nõustus lahkelt ala peensusi tutvustama. Sest nagu ta tõdeb – sport-bowling on nagu autoralli: autot roolida oskavad paljud, kuid ralli oma nüanssidega on hoopis teine maailm.