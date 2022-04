KAEME PERRA! Sopsa korve nagu Kuusmaa või hävita ufosid nagu Bayraktar – kes sportlikul elamusnäitusel nahka märjaks ei saa, on ise süüdi! 

2017. aasta 29. november oli siinkirjutaja jaoks päev, mis ei unune kunagi, sest siis sain ma Tartus Ahhaa teaduskeskuses teha oma elu esimese (ja loodetavasti ka viimase) suusahüppe. Toona oli Ahhaasse 2018. aasta taliolümpiamänge silmas pidades püsti pandud talispordile pühendatud n-ö käed külge näitus ja mõistagi käis iga endast lugu pidav Taaralinna spordihuviline sealt läbi. Nüüd on teaduskeskuse vahetuvate näituste saalis taaskord võimalik sportida, ning see tähendas seda, et taaskord tuli sammud Ahhaasse seada, et see asi üle vaadata ja oma nahal läbi kogeda.