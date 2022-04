Janika Lõiv: mulle sõideti tagant sisse nii, et kett tuli maha 

„Kuna sõidu lõppfaasis oli järsk neljakilomeetrine tõus, siis otsustasime, et ma võin proovida pääseda jooksikute gruppi, aga sinna ma ei jõudnud. Vist oligi parem, sest nad püüti päris vara kinni,“ kirjutas Räim sotsiaalmeedias. „Oli kiire päev ja palju väikeseid kukkumisi. Ei saagi aru, mida mõned mehed tegid. Tõusul sain kohe alguses aru, et energiat pole. Oli harjumatult palav ilm ja kahtlustan, et ei söönud piisavalt ja jäin veidi nälga, aga see on mu enda süü. Lõpuks jõudis finišisse ikka suur punt koos ja sellest on mul kahju, sest ma oleksin pidanud seal olema, aga jääb siis järgmiseks korraks.“