ÜDINI SPORDIVERD: perekond Sillasted skeemitavad täistuuridel ja hingavad kogu perega käsipalli 

Käsipallist läbi imbunud perekond Sillasted: isa Henri on kogenud koondislane, ema Triin käib aeg-ajalt veel rannas palli patsutamas, perepoeg Niklas on usin trennipoiss ja väike Rahel alles ootab oma aega.

Perekond Sillasted elavad ja hingavad käsipalli rütmis: pereisa Henri (33) mängib juba aastaid Põlva Servitis, varasemalt käsipalliliidus vabatahtlikuna toimetanud pereema Triin (37) on nüüdseks pallimise suuremas osas lõpetanud, kuid süda tuksub ikka oma meelisala poole. Lisaks on käsipallipisikuga juba nakatunud ka kuueaastane perepoeg Niklas, ainsana on veel lahtine peaaegu pooleteise aasta vanuse Raheli saatus, kuid vaevalt temagi alast kaugele jääb!