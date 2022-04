Eesti rallipiloot tahab soomlaste ees nende endi meistrivõistlused kinni panna: teame, et see on võimalik

Meie põhjanaabrid loodavad, et tänavu õnnestub Kalle Rovanperäl lõpetada 20 aastat kestnud põud ja tuua autoralli MM-sarja üldvõit taas Soome. Ent sama palju on nad mures, et tänavu ei võida nende kodust meistritiitlit soomlane, vaid hoopis eestlane! Volkswagen Polo GTI R5ga kihutav Egon Kaur on hetkel Soome meistrivõistlustel üldarvestuses teisel kohal ning ta on kindel, et võib tulla tšempioniks.