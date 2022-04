Neli ööpäeva järjest Lesotho mägiteedel rassinud Johanna Talihärm: superkogemus! 

Eksivad aga need, kes arvavad, et meie piiga käis seal laskesuusatamist populariseerimas (muuseas, suusakeskus on selles mägises riigis täiesti olemas!) – Talihärm kuulus koos Arvi Antoni, Joosep Tammemäe ja Sander Linnusega hoopis Seiklushunt/Honeypower’i tiimi, mis läks starti 480 kilomeetri pikkusel seiklusspordi MK-etapil. Ees ootas mitu ööpäeva praktiliselt non-stop kulgemist (jooksu)sammul, jalgrattasadulas ja kajakis.