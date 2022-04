USA kergejõustikutäht vahetab spordiala: „Olen selleks piisavalt andekas.“ 

Tõsi, 27aastane sportlane on Ameerika jalgpalliga varemgi kokku puutunud, ent sellest on tükk aega möödas. Ta mängis USA üliõpilasliigas NCAA aastatel 2014-2016 Oregon Ducksi meeskonna eest. Pärast seda otsustas Allen pühenduda kergejõustikule, ja oli kohe edukas. Ta võitis 2016. aasta USA olümpia katsevõistlustel 110 m tõkkejooksu finaali isikliku rekordi 13,03ga ning jõudis seejärel Rio OMil finaali, kus oli viies.

„Naasen [Ameerika] jalgpalli juurde ja võtan seda tõsiselt. Eesmärk on valmistuda MMiks, tulla maailmameistriks, purustada maailmarekord ja seejärel liituda [Eaglesi] treeninglaagriga, vahendas Alleni sõnu the Oregonian.

„Kas nüüd või mitte kunagi. Ma ei taha proovida NFLi pääseda 30 või 31aastaselt. Kui mängisin ülikoolis, siis olin üsna heal tasemel. Olen piisavalt andekas, et NFLis mängida, kuigi tean, et see on taseme võrra kõrgem [ülikoolijalgpallist],“ lisas Allen.