Tallinnast medaliga lahkunud USA tippsportlane lõpetas 16aastaselt karjääri, sest on kõik oma unistused täitnud 

Liu on üks oma põlvkonna ikoonilisemaid sportlaseid – juba kolm aastat tagasi ehk vaid 13aastaselt teenis Liu koha Time 100 Next edetabelis, kus pandi ritta 100 kõige mõjukamat järgmise põlvkonna tegelast. 2020. aastal toimunud juunioride maailmameistrivõistlustel õnnestus Liul noppida Tallinnas pronksmedal, kulla võitnud imelapsele Kamila Valijevale kaotas ta 15 punktiga.

„Annan teada oma karjääri lõpetamisest. Tõmbasin esimest korda uisud jalga, kui ma olin 5aastane ja olen jääl olnud 11 pöörast aastat,“ teatas ta Instagramis. „Selle ajaga on juhtunud palju head ja palju halba. Nii lihtsalt on. Olen saanud väga palju häid sõpru, on olnud nii-nii palju häid mälestusi, mis jäävad minuga kogu ülejäänud eluks. Poleks kunagi osanud loota, et ma saavutan nii palju.“