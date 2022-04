UKRAINA VUTIMEHED EESTIS! „On näha, et nad tulevad päevast päeva trenni erineva näoga – kord on rahulolematud ja ei suuda keskenduda, aga siis jälle lõbusamas tujus”

Kuigi mitte keegi ei taha, et Ukrainas oleks sõda, on Eesti jalgpall sellest paratamatult võitnud. Maarjamaale on saabunud palju jalgpallureid – enamik küll noored, aga arvestatav hulk mängijaid aitavad tugevdada ka Premium liiga taset.