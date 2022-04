PINGERIDA JA VIDEOD | NBA põhihooaja kümme kõige rajumat pealtpanekut 

10. koht: Minnesota Timberwolves tagamängija Anthony Edwardsi pealtpanek mängus Miami Heatiga.

Mis toimus? 2020. aasta drafti avavalik on sündinud atleet, kes eeldatavasti oleks edukas nii vutis, pesapallis, võrkpallis kui Ameerika jalgpallis. Ehkki 193 cm pikkuse põrkemasina lemmikala on just viimane, siis profikarjääri alustas ta korvpallis. Siiski olid mehe ümber küsimärgid, kas ta lisaks atleetlikkusele suudab ka kaugelt skoorida ning sööta. Tänavu keskmiselt visatud 21,5 silma, nopitud viie lauapalli ja 4 korvisööduga tõestas A1, et on üks NBA säravamaid noormängijad. Ent mängus Miamiga tõestas 20aastane korvpallur, et on ka füüsise poolest liiga tipp – Edwards kerkis munadega Gabe Vincentile näkku ning lajatas palli pealt.