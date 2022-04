Flora jätkab meistriliigas täiseduga. Kuressaare kaitsja: „Üldjoontes okei mäng, aga paraku 0 : 3.“ 

Flora äär Henrik Ojamaa tunnistas, et mäng oli võitluslik. „Teadsime, et Kuressaare meeskond tuleb vastu hea pühendumusega ja võitluslikult. Nendega mängides tuleb nendes valdkondades vastu panna. Kui olime duellides edukad ja võitsime neid, siis saime palli liigutada ja viia seda äärelt-äärele,“ selgitas ta kohtumise järel ülekandes võidu võtit.

Nii võttis Flora liigahooaja seitsmendas mängus seitsmenda võidu. Kui eelmisel aastal meeskond paaril korral koperdas väiksemate vastu, siis tänavu nad tabeli teise poole satsidele pole veel võimalust pakkunud. „See on sel hooajal üks asi, kus tahame juurde panna – peame hoidma oma taset ja keskendumist kogu aeg kõrgel. Mängijatena nõuame seda üksteiselt, et vaatamata seisule, me ei tohi standardeid alla lasta. Peame oleme motiveeritud sama moodi nagu tugevamate vastu,“ sedastas Ojamaa.

Kuresaare on seitsmest mängust võitnud kaks ja viigistanud ühe. Meeskonna kaitsja Sander Alex Liit nentis, et väljakul oli hea võitlus. „Üldjoontes okei mäng, aga paraku 0 : 3. Vastane oli parem,“ lausus ta. „Flora on teada-tuntud oma hea söödumängu poolest, täna tuli see neil erakordselt hästi välja. Meie poolt oli peamine see, et kõik jäid terveks ja oli üldjoontes soliidne esitus.“