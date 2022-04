Itaalia arestis Venemaa vormelisõitjalt 105 miljoni euro väärtuses varasid 

Kui veebruari lõpus alustas Venemaa Ukrainas sõjategevust, lõpetas Haas Uralkaliga koostöö. Ühtlasi sai kinga Nikita. Piloot nentis juba möödunud nädalal, et eeldatavasti on ta pere varad löögi all. „Ma ei nõustu sellega, et olen seotud sanktsioonidega. Olen varem öelnud, et hakkan selle vastu võitlema,“ ütles ta BBC-le antud intervjuus.