„Mult on väga tihti küsitud, et millest sa unistad. Kui ütlen, et olümpiale tahaks, küsitakse, et kas sa siis ei unistagi käima hakkamisest.“ 

„Lasnamäel tehti Tondiraba jäähalli juurde terviserada. Ma hakkasin seal sõitmas käima. Sel momendil ma veel üheksast viieni tööl ei käinud ja mul oli aega kui palju. Augusti alguses siis üks tüüp sõitis ratastooliga kõrvale. Kõigepealt alustas vene keeles,“ meenutas Riidebach 2019. aastat ja esmatutvust koondise asekapten Lauri Murašoviga. Kätlin vastas samuti vene keeles, aga õnneks said mõlemad juba paari lausega aru, et jutt on kuidagi jube puine ja läksid emakeelele ümber. „Nii see vestlus läks. Lõpuks Lauri küsis, et kas ma tahaksin tulla [ratastoolikurlingut proovima]. Ma ütlesin, et jaa, muidugi tahan. Ma juba talvel vaatasin, et milliste spordialadega ma saaks tegeleda.“

Kätlin jäi ratastooli seitse aastat tagasi: arstid avastasid ta kuklast tsüstid, mis surusid seljaajule, mistõttu ei jõudnud aju signaalid enam jalgadesse. Kahe lapse ema elus järgnes väga raske periood, kus olid pikad haiglas viibimised ja must masendus. „Tundsin, et olen koormaks oma perele, vihkasin end ja vältisin peegleid väga pikka aega,“ meenutas ta mullu ajakirjas Pere ja kodu.