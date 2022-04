Hyundai tehasemeeskonna ajutine pealik soovib jääda alaliselt ametisse 

„Keerutamata öeldes loodan, et järgmistel nädalatel teame rohkem oma organisatsiooni tulevikust ja oleme stabiilsemas seisus,“ ütles Tänaku ajutine boss ralliportaalile DirtFish. „Kui mul palutakse jätkata, teen seda. Aga see ei sõltu minust. See on üks võimalustest, aga sellele küsimusele oskavad vastata teised.“

Seda on näha ka selle hooaja MM-sarja üldseisus. Tootjate arvestuses on Toyotal 83, M-Spordil 59 ja Hyundail vaid 47 silma, meie ralliäss Ott Tänak on kahe etapi kogunud vaid viis punkti. Keerulistel kuudel juhtis tiimi ajutiselt Moncet, kes on antud ametipositsioonil ka eeloleval Horvaatia etapil. Kas ta soovib seda tööd alaliselt? "Jah, jah, kindlasti,” vastas ta DirtFishile.

Korea autotootja sporditiib on sel aastal juhtivatele ametikohtadele toonud uut verd. Hyundai Motorspordi presidendiks asus Sean Kim, kes asendas alates 2018. aastast seda ametit pidanud Scott Welli. Erasõitjatele mõeldud masinate eest vastutab alates märtsist Andrea Cisotti.

Kuid sellega pole Hyundai ümberstruktureerimine sugugi lõppenud. „Raske öelda [millal asjad paika saame], aga oleme päev-päevalt sellele lähemal,“ ütles Moncet

Moncet kohtus Kimiga esimest korda esmaspäeval ja tema meelest saavutati kiire klapp. „Tean, et tal on tehniline taust, ta on töötanud insenerina ja saab aru, kuidas meie tegevusi abistada,“ lausus ta. „Oleme saamas paika oma struktuuri, mistõttu on õige astuda järgmisesse ajastusse ja ehitada vundament tulevikule.“