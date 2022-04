Otepää MK-etapil on kavas uus formaat. Markvardt: saime sellest teada alles eelmisel nädalal

Rahvusvahelise suusaliidu FISi kahevõistluse alakomitee koosolekul avaldati järgmise MK-hooaja esialgne kalender, kus on kirjas ka Otepää etapp. Kui reedel ja pühapäeval on kavas meeste individuaalvõistlused, siis laupäeval võtavad mõõtu segatiimid. Võistlust korraldav Ago Markvardt tõdes, et viimase lisandumine selgus alles nädal tagasi ning ideaalis tõstaksid nad ajakava natuke ümber.