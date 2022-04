Eesti hokikoondis ajas endale Instagramis kaubikut välja, et MMile minna 

Instagramis avaldatud stoori peale tuli mitmeid pakkumisi, aga lõplikku valikut pole tänaseks veel langetatud. Aga kahtlemata on see huvitav asjaajamise viis. Kuidas olukord nii kaugele läks? Vastab koondise mänedžer Jüri Rooba. „Asi oli selles, et meil on olnud muidu koostööpartner, kes meile alati busse annab. Covidi ajal müüsid nad aga oma bussid ära ja neil polnud meile midagi anda.“