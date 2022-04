16aastane väravavaht tegi koondises eduka debüüdi, Leedu vastu mängiti kindel eduseis maha 

„Noorte kohta võib ainult positiivset öelda – kõik tegid oma tööd hästi. Hännile on ju ainult 16aastane, aga kui sai esimesest närvipingest üle, tegi ta suurepärase mängu. Loodan, et noored võtavad siit kaasa ka selle fakti, et nähes kui palju tugevamad on põhikoosseisu mehed, teevad nad suvel füüsilise poole kallal kõvasti tööd,“ lisas Eesti koondise peatreener.