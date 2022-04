Tänak usub, et Horvaatia ralli tuleb lõbus: oleme kogenumad ja teame, mida oodata 

Hyundai rallimeeskonna hooaja algus on kulgenud üle kivide ja kändude, kuid keerulise Horvaatia etapi eel ollakse positiivselt meelestatud. Kui tiimipealiku kohustusi täitev Julien Moncet arvab, et tema hoolealused võiksid võidelda võidu nimel, siis Ott Tänak usub, et tänavu on seal kihutamine tänu mullu hangitud kogemustele lõbus.