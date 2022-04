Vene koduklubi vallandas peatreeneri, sest too valas hoolealused sõimuga üle 

Vallandamisotsusest teatas Varese sotsiaalmeedias. „Vabastame Johan Roijakkersi esindusmeeskonna peatreeneri kohalt klubi põhimõtetele mittevastava käitumise tõttu,“ kirjutati Twitteris. Lisati ka, et juhendaja kohustusi hakkab nüüdsest täitma senine abitreener Alberto Seravalli.

Ajalehe la Repubblica teatel said Roijakkersile saatuslikuks kehv läbisaamine mängijatega. Viimases kaotusega lõppenud mängus lähirivaal Triestele olla treener karjunud 22aastasele ääremängijale Guglielmo Carusole „Ära ole f**king p*ssy!“ ning 27aastasele tagamängijale Justin Reyesile „sa toodad s*tta!“. Väidetavalt oli juhendaja selles mängus oma hoolealuseid sõimanud veelgi.

Klubi juhtide arvates läks Roijakkers üle piiri. Itaalia meistriliigas on Varese hetkel kümnendal positsioonil ning võitleb jätkuvalt play-off'i pääsemise nimel – sinna saavad kaheksa parimat. Viimasest 13 matšist on võidetud kaheksa ning tabelis ollakse 11 võidu ja 15 kaotusega kümnendal kohal. Nii üheksandal positsioonil paiknev Trieste kui ka Pesaro on 26 matšist võitnud 12.