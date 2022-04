Kodusel juunioride MMil medalikonkurentsis olev Selevko: kõik õnnestus hästi, aga tegin ühe vea 

19aastasel eestlasel on koos 81,26 silma – isiklik tippmark on vaid 0,35 võrra parem. Teda edestavad USA sportlane Ilia Malinin (88,99 punkti) ning kanadalane Wesley Chiu (81,59). Lühikavas 65,31 silma kogunud 16aastane Arlet Levandi on 14. kohal, vabakavasse pääses 24 parimat.