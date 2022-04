Venelased lahkuvad Euroopa maleliidust ja lähevad asiaatide rüppe. Suurmeister: „Meid ei tohi alandada ja meil pole millegi eest vabandada.“ 

„Vene maleliidu nõukogu virtuaalne koosolek lõppes 14. aprillil ja selle liikmed hääletasid ühehäälselt selle poolt, et me liitume Aasia maleliiduga,” seisab avalduses. Venemaa maleliidu hoolekogu juht Dmitri Peskov kommenteeris, et see on ainuõige samm. „Meie malet mängivad sportlased saavad taas turniiridel osaleda ja see on kõige olulisem,“ lisas Peskov.

TASSi allika sõnul kestab protseduur kaks või kolm kuud. „Kõigepealt peavad nad esitama ametliku kirja Aasia föderatsioonile ja selle heaks kiitmise korral edastavad selle Euroopa maleliidule, milles palutakse nad välja arvata. Tegelikult on see väga keeruline bürokraatlik protsess,” selgitas ta.

Venelasest male suurmeister Sergei Karjakin toetas sammu. „Usun, et see on õige otsus. Vaadake kasvõi Euroopa ametnike poliitikat Venemaa sportlaste suhtes, ja see ei puuduta ainult male,“ lausus sportlane.

32aastane Karjakin on hetkel FIDE edetabelis 17. kohal. 2016. aastal kaotas ta male maailmameistrivõistluste tiitlikohtumises norralasele Magnus Carlsenile. 2012. aastal tuli Karjakin maailmameistriks kiirmales ning neli aasta hiljem välkmales.

Maleäss jätkas: „Meid ei tohi alandada ja meil pole millegi eest vabandada. Tegime transformatsiooni algatamisega õige käigu. Indias ja Hiinas on võimsad malekoolid. Usun, et peagi korraldame ühiseid turniire. Näen tänases otsuses ainult positiivset.“