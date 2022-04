USAs sündinud, aga Venemaad esindav lumelaudur: ma pole lammas, keda juhitakse propagandaga 

Peale olümpiat oli Wild karantiinis, aga 23. veebruaril pidi ta Kremlis kohtuma Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Sportlase sõnul kohtumine jäi viimasel hetkel ära. „23. veebruaril öeldi meile, et karantiin on läbi ja meid lubati koju, aga kõik kohtumised tühistati. Siis tekkis mul tunne, et järgmisel päeval juhtub midagi halba. Nii läkski – järgmisel hommikul see (sõjategevus – E. K.) algas,“ meenutas Wild Suurbritannia rahvusringhäälingule..