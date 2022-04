Eesti jäätantsupaar püstitas kodusel MMil isikliku rekordi 

17aastaste sportlaste varasem rütmitantsu tippmark (47,26) pärines möödunud aasta Ljubljana Cupilt, ent kodupubliku ees parandasid nad The Black Eyed Peasi loole „Imma Be by“ ning Yeah Yeah Yeahsi pala „Heads Will Roll“ saatele ehitatud kavas seda ligi kolme punktiga.

Tallinnas harjutav paar sai rütmitantsus 24 paari seas 18. koha, millega nad kindlustasid ühtlasi pääsme vabatantsu. „See on eriline võistlus ja publik väga aitas,“ jätkas õe jälgedes jäätantsijaks hakanud Bunina. „Teadsin, et seal on ema, vanemad ja kõik. Tore on uisutada, kui nad tulevad ja vaatavad. Nad tantsisid minuga koos. Emotsioonid on päris head.“