Eestlanna edu sulas, aasta esimese kettagolfi suurturniiri viimane ring algab nullist 

„See on hea tunne. Ma ausalt ei oodanud seda,” sõnas Tattar reedel PDGA-le antud lühiintervjuus liidripositsiooni kohta.

Kuna ta võttis teisel ringil kuuest birdie’st neli raja esimeses pooles, küsis intervjueerija, kas ta mängib seda osa paremini. „Tunnen, et muutusin tagumises pooles laisaks ega olnud nii keskendunud. Sisendasin endale, et pühenduksin visetele ega laseks närvidel end mõjutada, nagu juhtus avaringil. Olen rahul, kuidas see õnnestus esimeses pooles, aga tagumises lipsasid sisse veidrad laisad lähenemisvisked.”