Eestlanna suur triumf libises käest viimasel korvil

„Ma ei arva, et mängisin hästi,“ märkis Tattar PDGA-le antud lühiintervjuus kolmanda ringi kohta. „Tundsin, et pidin palju päästma. Ütleksin, et oli üsna karm ring.“

Ta lisas: „Alguses polnud mul [oludega] probleeme, aga kui vihmasadu peatus, siis mu sõrmed muutusid väga kleepuvaks. See juhtub minuga alatasa, kui vihm jääb järele. Mul jäi ketas mitmel viskel kätte kinni ja puttida oli raske.“

Otsustav rada läks aia taha

Pühapäeva hommikul paistis Georgia osariigis päike, nii et naised võisid joped koju jätta. Pierce alustas birdie'ga, kuid Tattar vastas neljandal rajal ideaalse avaviskega ja taastas viigi (–9). Järgmisel korvil pidid mõlemad kõvasti vaeva nägema, et mitte korjata bogey'st hullemat.

Eestlanna mängis korve 6–16 palju stabiilsemalt kui Pierce, ent pisivead võimaldasid par'ide kõrvale ainult kaks birdie't. Ameeriklanna seevastu korjas birdie'de sekka ka ühe bogey ja 15. rajal double-bogey, mis jättis ta Tattarist kahe viskega maha. Aga Pierce'i vaim ei murdunud, vaid ta tegi 16. rajal ideaalse avaviske ja noppis oma päeva viienda birdie.

Eelviimasel rajal hakkas mõlemal algusest peale viltu vedama, ent raske pingutuse najal pääsesid nad vaid tavalise bogey'ga. Kõik jäi viimase korvi otsustada. Ühest edu omanud Tattar võttis seal esimesel ja kolmandal päeval eagle'i, nii et Pierce oli suure surve all.

Aga tal vist polegi närve, sest ta lajatas ketta täpselt tunnelisse. Tattari avavise õnnestus pisut kehvemini, ent olukord näis kontrolli all. Eriti pärast seda, kui Pierce rammis teise viskega puud ning jättis endale pika eagle'i-puti. Paraku maandus Tattari kolmas vise korvist ebamugaval kaugusel, aga ta pidi neljandaga kindlasti tabama, et vältida ümbermängimist, sest Pierce'il oli birdie vaid sisse tõstmise vaev.