UHKE! Eestlanna haaras aasta esimesel kettagolfi suurturniiril liidrikoha 

Eestlanna on teinud kahe ringiga väga vähe (suuri) vigu, avapäeval sai ta kaks bogey't, reedel vaid ühe (lähenemisvise jäi madalaks). Neljapäeval maandus tema avavise fairway'l 52% juhtudest, eile 62%. Kümne meetri raadiusest viskas ta avapäeval ketta korvi 78% täpsusega, teisel päeval 88%. Tattari senist tulemuste kaarti kaunistab esimese ringi 18. korvi eagle.

Pool võistlust ehk kaks ringi on veel ees. Tattarile (128 viset) järgnevad Paige Pierce 132, Hailey King 133 ja Alexis Mandujano 134 viskega.

Teise eestlanna, Keiti Tätte kaardilt leiab märksa rohkem punast värvi. Ta läbis mõlemal päeval raja 72 viskega (+4) ja hoiab kokkuvõttes 144 viskega 28.–29. kohta. Vähemalt puttimise osas on Tättel olnud asjad kontrolli all, kümne meetri raadiusest on tabavusprotsendid ringide lõikes 77 ja 73.