Olümpiavõitja pööras Putinile selja: Venemaa spordiinimesed on propaganda tööriistad 

Lesun on erand. Väga vähesed Vene sportlased on Ukrainas toimuva sõja ja selle koledused avalikult hukka mõistnud. Rääkimata sellest, et nad loobuks kodumaa esindamisest. Tõsi, kriitikal võivad olla karmid tagajärjed, sest Venemaa valitsus kehtestas seaduse, mis sätestab karistuse, kui keegi nimetab Ukrainas toimuvat „sõjalist erioperatsiooni“ sissetungiks või sõjaks.

Samal teemal Spordivaria USAs sündinud, aga Venemaad esindav lumelaudur: ma pole lammas, keda juhitakse propagandaga „Olukord Venemaal on äärmiselt range,“ märkis Lesun intervjuus BBC-le. „Kui varem võis sõjavastasel meeleavaldusel osalenud inimesi vahistada 15 päevaks, siis nüüd kuni kolmeks aastaks. Või teatud tüüpi protestide puhul lausa 15 aastaks.“

Lesun sündis 1988. aastal Nõukogude Liitu, kuid kasvas tänases Valgevenes. Aastal 2009 avanes tal võimalus hakata esindama Venemaad ja ta võttis selle rõõmuga vastu. „Võistlesin uhkusega Vene lipu all. Minu vanaema on venelane ja mul on Venemaal palju sugulasi,“ ütles ta.

„Venemaa oli mulle alati südamelähedane, see oli tugev ja suursugune. Ma ei pea silmas poliitikat või sõjaväge, vaid inimesi ja selle loomulikku ilu. Olen alati tundnud Venemaaga sidet.“

Lesun on võitnud Venemaale kamaluga kulda ja karda, täpsemalt 14 MMi medalit (neist 4 kulda) ja Rio de Janeirost aastal 2016 olümpiakulla.

22. veebruaril, kaks päeva enne sõja algust, otsustas ta, et ei võistle enam kunagi Venemaa dressis. Täpne põhjus BBC-le antud intervjuust ei selgugi, kuid Lesun osutab, et see oli impulsiivne otsus. Tal polnud varuplaani ega pakkumisi, kuidas Venemaalt pageda.

Igatahes tähendab Putinile selja pööramine seda, et Lesuni sportlaskarjäär on lõppenud. Ta töötab nüüd valdkonnas, mis pole otseselt spordiga seotud. Lootus, et keegi talitab temaga sarnaselt, on Lesuni hinnangul väike.