Bayerni peatreener: sain pärast meistrite liigast langemist 450 tapmisähvardust 

Bayern kaotas esmalt Hispaanias 0 : 1 ning oli teisipäeval kordusmängus samuti hädas Villarreali kaitseluku lahti muukimisega. See õnnestus 52. minutil tänu Robert Lewandowski meisterlikkusele, kuid Samuel Chukwueze 88. minuti viigivärav viis koondskooriga 2 : 1 edasi Hispaania klubi. Bayerni koosseisu ja staatust arvestades oli see kahtlemata üllatustulemus.

„Olen teadlik, et pean aktsepteerima igalt poolt tulevat kriitikat,“ märkis Nagelsmann reedel, vahendab Hispaania spordileht Marca. „See on normaalne, see on osa tööst. Näiteks [Karl-Heinz] Rummenigge kriitika on miski, millega suudan elada. Aga 450 tapmisähvardusega mitte.“