AJALOOLINE HETK: rahvusvaheline suusaliit lubab naised lendama 

Hääletus lõppes tulemusega 14 : 0, seega on tegu täieliku konsensusega. „See on suur päev kõikidele naissuusahüppajatele, aga ka soolise võrdõiguslikkuse nurga alt,“ märkis kahekordne maailmameister ja Pyeongcangi olümpiavõitja Maren Lundby Norra rahvusringhäälingule.

Ta lisas: „Keeruline ütelda, mis on juhtunud, aga võitlus on olnud üpris pikk. Küllap idee on otsustajate peas küpsenud ja tundub, et nüüd olid suurem enamus meelestatud positiivselt. Ilmselt sai otsustavaks tase, mida naised on viimastel aastatel näidanud.“