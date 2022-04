Manchester City ukrainlane on Vene sõprades pettunud: kui vaikite, siis toetate sõda 

Ukrainlastel pole luksust end halbadest uudistest välja lülitada. „Ma ei saa elada sellest olukorrast väljaspool,“ ütles Zintšenko Briti ajalehele The Guardian. „Püüd olla kõigega kursis on nüüd põhimõtteliselt minu elu. Iga päev haaran esimese asjana telefoni ega pane seda käest. Sõja algusest on möödunud üle seitsme nädala ja on näha, et mõnes inimesed hakkavad unustama ja kohanema minu kodumaal toimuva jõhkrusega. Ei, ei, ei.

Inimesed nälgivad ja surevad, laipu avastatakse. Seega kuidas saab keegi vabalt võtta? Tuleb hoopis veel rohkem sellest rääkida. Vihkan inimesi, kes tungisid meie maale, iga päevaga aina rohkem. Ma ei lõpeta sellest rääkimist, sest kogu maailm peab teadma tõde.“

Eriti ärritab Zintšenkot, et nii palju venelased on vait. Kõige rohkem on ta pettunud oma endistes meeskonnakaaslastes Vene klubi FC Ufa päevilt.

„Mul on seal sõpru. Väike ring, mis on nüüdseks kahanenud peaaegu nulli. Olen nii pettunud. Tuttavad kutid helistasid mulle, kui sissetung algas, ja kirjutasid: „Mul on nii kahju, Oleks, aga me ei saa midagi teha.“ Muidugi saate. Kui vaikite, siis see tähendab, et te toetate seda, mis Ukrainas toimub. Ja ma ei suuda näha põhjust, miks nad peaksid,“ ütles ta.

„Võib-olla nad kardavad, sest näeme sotsiaalmeedias pilte venelastest, keda on protestimise eest arreteeritud. Aga kui vaadata jalgpallureid või ükskõik, keda, kel on suur jälgijaskond. Kas usute, et kui nad kõik postitaksid samal ajal Instagrammi „Kutid, me oleme sõja vastu ja see tuleb peatada.“, siis nad kõik vahistataks? Muidugi mitte. See on häbilugu, et nad ei ütle midagi.“

Zintšenko tunnistas, et jalgpallile keskendumine oli sõja esimestel päevadel sisuliselt võimatu, kuid nüüd on ta olukorraga tasapisi kohanenud ja suudab üha paremini mängu ajal keskenduda sellele. „Aga ma ei saa öelda, et ei mõtle samal ajal Ukrainale,“ lisas mees, kes on sündinud Kiievi lähedal 15 000 elanikuga Radomišli linnas.